© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ce l'ha fatta l'uomo, italiano di 33 anni, raggiunto al torace da colpi di arma di fuoco poco dopo le 19:30 in Largo Edoardo Tabacchi-Via Ettore Ferrari, a Corviale, quartiere alla periferia di Roma. L'altro, ferito alla gamba, italiano di 30 anni è stato portato al San Camillo. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici. (Rer)