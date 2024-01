Ue: Wagenknecht, no ad adesione di Ucraina e altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di estrema sinistra tedesca Sahra Wagenknecht si oppone all’adesione dell’Ucraina e di altri Paesi all’Ue. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che ha visionato la proposta di programma elaborata dalla dirigenza dell’Alleanza Sahra Wagenknecht - Per la ragione e la giustizia (Bsw), il partito fondato dall’ex deputata al Bundestag dei post-comunisti di La Sinistra. Il Bsw sostiene, inoltre, la revoca delle sanzioni contro la Russia per la guerra che ha mosso all’Ucraina, nonché la ripresa delle forniture di petrolio e gas russi nell’Ue. Con Mosca l’Unione europea dovrebbe concludere contratti energetici a lungo termine. Wagenknecht è ritenuta vicina alla Russia da quando era in La Sinistra. Quanto riferisce la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” pare rafforzare questa valutazione e le ipotesi secondo cui il Cremlino guarderebbe con favore al Bsw come strumento per destabilizzare la Germania. Formato da fuoriusciti di La Sinistra, il partito è copresieduto da Wagenknecht e Amira Mohamed Ali. (Geb)