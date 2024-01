Ucraina: partito tedesco Bsw, la guerra è tra Nato e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella in Ucraina è “una sanguinosa guerra per procura tra la Nato e la Russia”. Il conflitto è stato “iniziato sul piano militare“ da Mosca, “ma avrebbe potuto essere impedito dall’Occidente e avrebbe potuto finire molto tempo fa”. È quanto la dirigenza del partito di estrema sinistra tedesco Alleanza Sahra Wagenknecht - Per la ragione e la giustizia (Bsw) afferma nella sua proposta di programma per le prossime elezioni europee. La formazione è stata recentemente fondata da Sahra Wagenknecht, già deputata al Bundestag dei post-comunisti di La Sinistra. Wagenknecht è ritenuta vicina a Mosca da quando era in questo partito. Quanto riferisce la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” pare rafforzare questa valutazione e le ipotesi secondo cui il Cremlino guarderebbe con favore al Bsw come strumento per destabilizzare la Germania. Formato da fuoriusciti di La Sinistra, il partito è copresieduto da Wagenknecht e Amira Mohamed Ali. (Geb)