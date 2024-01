Usa: Iowa, Trump visita a sorpresa al caucus di Clive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato a sorpresa a Clive, in Iowa, per visitare uno dei caucus che hanno da poco preso il via nello Stato. Nella struttura sono già presenti Vivek Ramaswamy e Asa Hutchinson, oltre al deputato repubblicano Chip Roy, sul posto per sostenere Ron DeSantis. L’ex presidente sta parlando ai presenti, che ha ringraziato per aver partecipato nonostante le pessime condizioni meteorologiche. (Was)