Usa: dati preliminari, Trump verso una vittoria facile ai caucus in Iowa

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si avvia verso la vittoria ai caucus in corso in Iowa, primo passo del lungo percorso che porterà alla selezione del candidato repubblicano alle elezioni di novembre. Stando alle proiezioni preliminari dell’emittente “Cnn”, Trump ha conservato un vantaggio schiacciante rispetto ai suoi avversari: il governatore della Florida, Ron DeSantis, e l’ex governatrice Nikki Haley. In base ai voti attualmente conteggiati, confermati anche dalle proiezioni preliminari dell’emittente “Nbc News”, Trump ha ottenuto 301, con uno scarto di 244 rispetto ai 57 di DeSantis. Nikki Haley ne ha ottenuti 30. (Was)