- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di sentirsi “onorato e rinvigorito” per la vittoria ai caucus in Iowa, dopo il netto vantaggio registrato dalle stime preliminari mentre è ancora in corso il conteggio dei voti. Parlando all’emittente “Fox News”, Trump ha detto di sentirsi “benissimo: sono onorato e mi sento forte per il mio Paese”. (Was)