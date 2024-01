Iraq: da Usa condanna “ferma” agli attacchi iraniani a Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano “fermamente” gli attacchi condotti dalle forze iraniane a Erbil, in Iraq, e fanno le loro condoglianze alle famiglie delle vittime che sono rimaste uccise. In una nota, il dipartimento di Stato ha ribadito che le autorità di Washington si oppongono a questi “attacchi missilistici sconsiderati, che mettono a rischio la stabilità in Iraq”. Il governo Usa ha anche ribadito il suo sostegno al governo di Baghdad. (Was)