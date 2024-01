Usa: caucus in Iowa, Trump in vantaggio con il 49,5 per cento, testa a testa DeSantis-Haley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, conserva un netto vantaggio rispetto ai suoi avversari, mentre è ancora in corso il conteggio dei voti relativo ai caucus repubblicani in Iowa. Stando alle proiezioni dell’emittente “Cnn”, con il sei per cento dei voti conteggiati, Trump è in grande vantaggio con il 49,5 per cento, seguito dal governatore della Florida, Ron DeSantis, con il 22,4. L’ex ambasciatrice Nikki Haley ha ottenuto per il momento il 20,6 per cento dei voti, seguita da Vivek Ramaswamy con il 7,1 per cento. (Was)