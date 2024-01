Usa: presidente della Camera, vittoria di Trump in Iowa è storica e decisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, ha accolto favorevolmente l’imminente vittoria di Donald Trump ai caucus repubblicani nello Stato dell’Iowa, mentre è ancora in corso il conteggio dei voti. In una nota, Johnson ha affermato che la vittoria “storica e decisiva” dell’ex presidente Usa “dovrebbe rafforzare la coesione all’interno del Partito repubblicano, così da ottenere la vittoria finale a novembre”. (Was)