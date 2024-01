Argentina: ministro Economia Caputo a Davos, previsti numerosi incontri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenda di Caputo prevede anche un incontro con il vicepresidente delle politiche pubbliche internazionali di Amazon, Michael Punk, dove sarà accompagnato da Posse. I due avranno inoltre un incontro con il professor Klaus Schwab, fondatore e presidente del World economic forum (Wef). Caputo dovrebbe poi partecipare ad un panel sul tema "Realismo economico Latam", in cui si parlerà del debito dell'America Latina e delle conseguenti pressioni fiscali, e farà parte della cena di lavoro "Accedendo a Latam" in cui si dialogherà su l'agenda per lo sviluppo, la tecnologia e l'intelligenza artificiale nella regione. Infine, il ministro parteciperà giovedì a un panel sulla "Prevenzione delle fratture economiche", moderato da Kristalina Georgieva, in cui "si discuteranno con i leader economici le diverse modalità per rafforzare le basi di un'economia globale orientata alla crescita". L'agenda si concluderà con un incontro tra Caputo, Posse, Mondino, la presidente del Gruppo Ldc, Margarita Louis-Dreyfus, e il suo Ceo, Michael Gelchie. (Abu)