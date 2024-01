Brasile-Paraguay: incontro tra Lula e Pena finisce senza accordo su tariffe energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato oggi l'omologo del Paraguay, Santiago Pena, per provare a trovare un'accordo sulle tariffe energetiche, senza però ottenere risultati. La riunione, tenutosi nella sede del ministero degli Esteri (Itamaraty), ha trattato temi come la centrale elettrica Itaipu, al confine tra i due Paesi, l'infrastruttura del ponte che collega Paraguay e Brasile e il Mercosur. Il tema caldo rimane però quello relativo al prezzo che il Paraguay potrà praticare al Brasile nel 2024, vendendo la propria energia in eccesso. Sul tema è determinante l'annosa discussione sull'allegato "C" del trattato con cui, nel 1973, le parti disciplinarono la gestione economica e amministrativa della centrale. Lula ha detto che la questione sull'allegato "C" dovrà essere discussa "profondamente". In base all'accordo, Paraguay e Brasile hanno diritto al 50 per cento ciascuno dell'energia prodotta da Itaipu, obbligando però le parti a vendere al socio l'energia non utilizzata, a un prezzo preferenziale. Il Paraguay, la cui domanda è nettamente inferiore a quella del Brasile, lamenta i danni economici subiti dal fatto di dover cedere tutto l'eccesso a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato. "Ho detto a Pena che la questione delle tariffe verrà ridiscussa. Abbiamo divergenze sulla tariffe ma siamo disposti a trovare una soluzione insieme. Nei prossimi giorni faremo un'altra riunione. [...] Ora è il Brasile che deve recarsi ad Asuncion affinché possiamo andare avanti con le trattative per trovare una definizione" ha dichiarato Lula in una conferenza stampa alla fine dell'incontro. Assunzione, secondo le ricostruzioni dei media, vorrebbe rilanciare la tariffa di 20,75 dollari per kilowatt/mese usata fino al 2022, contro i 16,71 del 2023, voluti dal Brasile. (Brb)