Somalia: Usa impegnati nelle ricerche di due Navy Seal scomparsi nel Golfo di Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono impegnate da diversi giorni nelle ricerche di due membri delle forze speciali della Marina Usa, i cosiddetti Navy Seal, che sono scomparsi nel Golfo di Aden, al largo delle coste della Somalia, giovedì scorso. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che uno dei due militari è caduto in mare di notte e in condizioni di maltempo, mentre l’unità tentava di scalare e salire a bordo di una piccola imbarcazione, una barca a vela araba tradizionale chiamata dau. Dopo che è stato travolto dalle onde, un secondo militare si è tuffato per prestare soccorso, come da protocollo, e ad oggi entrambi sono ancora dispersi. La Marina sta impiegando navi e aerei nelle ricerche, che ora stanno andando avanti grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli. L’unità, affiliata alla Quinta Flotta degli Stati Uniti di stanza in Bahrein, è stata dispiegata per perquisire una imbarcazione sospetta alla ricerca di armi, esplosivi e componenti per la produzione di missili. (Was)