- I negoziati sul conflitto in Ucraina, se avranno luogo, non si baseranno sulla cosiddetta "formula di pace" di Kiev ma tramite un confronto con la Russia, sulla base della situazione. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" una fonte informata. “I negoziati, se e quando avranno luogo, non si baseranno sulla 'formula' di Zelensky e nemmeno sul 'formato Copenhagen', ma tra Russia e Ucraina e si baseranno sulla situazione sul terreno e sulle realtà politiche e geografiche”, ha detto la fonte, secondo cui "senza la Russia, nessun incontro sull'Ucraina avrebbe senso". (Rum)