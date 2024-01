Usa: Iowa, iniziati i caucus 2024, Trump potrebbe arrivare nello Stato stasera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati da pochi minuti i caucus nello Stato dell’Iowa, che aprono la strada alla stagione delle primarie in vista delle elezioni di novembre. Nonostante le temperature gelide, gli elettori si sono riuniti in centinaia tra chiese, biblioteche e anche case private, per dare il via al lungo processo che porterà alla selezione del candidato del Partito repubblicano alle presidenziali di quest’anno. Le votazioni, in forma segreta, inizieranno dopo alcuni brevi discorsi da parte dei rappresentanti delle campagne elettorali dei candidati. Una fonte anonima ha riferito all’emittente “Nbc News” che l’ex presidente Donald Trump, in grande vantaggio rispetto ai suoi avversari in tutti i sondaggi, dovrebbe visitare uno dei caucus nell’area metropolitana di Des Moines, la capitale dello Stato, nelle prossime ore. (Was)