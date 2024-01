Usa: Iowa, Trump ha lasciato hotel a Des Moines per visitare uno dei caucus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lasciato l’hotel Fort di Des Moines, in Iowa, per visitare uno dei caucus che hanno da poco preso il via nello Stato: il primo passo del percorso che porterà alla selezione del candidato repubblicano alle elezioni di novembre. Parlando brevemente ai giornalisti mentre lasciava l’albergo, Trump non ha voluto confermare la sua presenza all’udienza in programma domani a New York nel quadro del processo per diffamazione avviato nei suoi confronti dalla scrittrice E. Jean Carroll. “Lo vedrete”, si è limitato a dire. (Was)