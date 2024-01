© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, effettua un sopralluogo in via dei Corridori in occasione della riqualificazione prevista per il Giubileo. Intervengono l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, Monsignor Rino Fisichella, il comandante della polizia locale di Roma, Mario De Sclavis, l'assessora ai Lavori pubblici del Municipio I di Roma Alessandra Sermoneta. Ingresso da Largo del Colonnato, zona Borgo (ore 11)- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri consegna la Lupa Capitolina a Paola Cortellesi come riconoscimento del percorso artistico dell'attrice e regista romana. Aula Giulio Cesare, Campidoglio. Ingresso dalla Protomoteca, scalinata del Vignola (ore 12) (segue) (Rer)