Ex Ilva: Calenda, sarà una lunga agonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Sono stato ministro prima della gara, durante la gara e dopo la gara" con ArcelorMittal, ha ricordato il leader di Azione, Carlo Calenda, a "Prima di domani" su Rete4. Oggi "ArcelorMittal se ne va e probabilmente la dovremo pagare per andarsene", ha aggiunto per poi spiegare che l'opzione "nazionalizzazione non funziona perché l'acciaio è un business globale". L'azienda "la devi rimettere a gara e trovare un investitore" dunque ha concluso Calenda "sarà una lunga agonia" e "bisognerà trovare 10 miliardi per bonificare la fabbrica". (Rin)