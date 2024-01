Ue: Tajani, non escludo di candidarmi ad elezioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non esclude di candidarsi alle elezioni europee. Parlando a "Quarta Repubblica", Tajani ha osservato di essersi sempre candidato alle elezioni ma che aspetterà il congresso di Forza Italia per prendere una decisione. Tajani ha però menzionato dei dubbi per via della possibile difficoltà di mettere insieme l'impegno in campagna elettorale con quello da ministro degli Esteri "in un momento così complicato". (Res)