Francia: Macron, accordo storico con ArcelorMittal per altiforni di Dunkerque

- Accordo storico concluso oggi con ArcelorMittal per elettrificare gli altiforni di Dunkerque. Lo ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron, ricordando che si era "impegnato" in questo dossier nel 2022. Il capo dello Stato ha spiegato che con questa decisione più dell'un per cento delle emissioni di Co2 in Francia saranno soppresse. "L'ecologia alla francese è buona per l'economia e i posti di lavoro", ha aggiunto il presidente. (Frp)