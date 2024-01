Germania: il partito di Wagenknecht vuole fermare le forniture di armi all’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di Sahra Wagenknecht, già deputata dei post-comunisti di La Sinistra al Bundestag, vuole fermare tutte le forniture di armi dalla Germania all’Ucraina. È quanto la dirigenza dell’Alleanza Sahra Wagenknecht - Per la ragione e la giustizia (Bsw) afferma nella proposta di programma del partito per le prossime elezioni europee. Il documento è stato visionato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo i vertici del Bsw, in Ucraina si deve giungere a un armistizio e devono essere avviati negoziati di pace. Al fine di convincerla a prendere parte alle trattative, alla Russia deve essere offerto l’immediato arresto di tutte le forniture militari per l’ex repubblica sovietica. Secondo il Bsw, ulteriori aiuti destinati a Kiev, come i finanziamenti dal Fondo dell’Ue per l'Ucraina, dovrebbero essere “legati alla precondizione della volontà di impegnarsi in negoziati di pace”. L’obiettivo è “un nuovo ordine di pace europeo, che a nel lungo periodo dovrebbe includere anche la Russia”. Wagenknecht è ritenuta vicina a Mosca da quando era in La Sinistra. Quanto riferisce la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” pare rafforzare questa valutazione e le ipotesi secondo cui il Cremlino guarderebbe con favore al Bsw come strumento per destabilizzare la Germania. Formato da fuoriusciti di La Sinistra, il partito è copresieduto da Wagenknecht e Amira Mohamed Ali. (Geb)