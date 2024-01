Milano: Sala, no a revoca Ambrogino a "Ferragnez", ma riflettere su onorificenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo contrari, sono contrario, ma spero che anche questo caso dia la stura a una riflessione sugli Ambrogini”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla seduta odierna del Consiglio comunale in merito all’ordine del giorno presentato dal consigliere di Fratelli d’Italia Michele Mardegan per la revoca dell’Ambrogino, la massima onorificenza concessa dall'amministrazione a chi ha dato lustro alla città, a Chiara Ferragni e al marito Fedez nel 2020. Il sindaco ha poi spiegato, come aveva già fatto in passato, che secondo lui gli Ambrogini “andrebbero dati a persone che si distinguono, ma che poi spariscono, mentre noi li diamo a persone che hanno già molto dalla città, ma questo è il mio pensiero”. Il sindaco ha poi richiamato l’articolo 1, il cui cuore è che gli Ambrogini siano dati a persone che con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione con atti di coraggio e abnegazione civica abbiano in qualsiasi modo giovato a Milano”, ma secondo lui “non sempre ci si è ritrovati in questi principi”. “Io invito il consiglio a ripensare al regolamento, noi dovremmo essere in grado di dire che queste fattispecie un po’ più specifiche portano alla revoca, altrimenti lasciamo un’incertezza che non è sana”. Infine, ha condiviso una sua riflessione: “Nessuno sa cosa è successo alla pizzaiola di Sant'angelo Lodigiano (Giovanna Pedretti, ndr), non abbiamo elementi per giudicare, ma penso che tutti noi dobbiamo abituarci a lasciare che la magistratura faccia il suo corso, dobbiamo attendere per avere una visione della realtà completa”. (Rem)