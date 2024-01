Gaza: Crosetto, ospiteremo 100 bambini feriti e puntiamo ad allestire ospedale da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ospiterà cento 100 bambini e le loro famiglie provenienti da Gaza, che verranno operati negli ospedali italiani. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo alla trasmissione "Cinque Minuti" in onda su Rai1. "Solo due Paesi hanno mandato due navi: noi e la Francia. Gli equipaggi sono fuori da oltre sei mesi e devono rientrare. La nostra preoccupazione è, una volta che rientreranno le nostre navi: che cosa succederà lì? Quindi stiamo pensando di allestire un ospedale da campo, il nostro Stato maggiore sta trattando con l'Egitto, in modo tale da avere su terra un ospedale e far ruotare medici e infermieri", ha aggiunto. (Res)