Libano: Crosetto, soldati italiani rimarranno fino a quando non ci sarà una guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- I soldati italiani presenti in Libano non stanno lì per affrontare una guerra tra due eserciti che si vogliono annientare, sono stati mandati lì per garantire la pace in un contesto diverso: a oggi questa guerra non c'è, grazie anche alla nostra presenza, e rimarranno fino a quando non ci sarà una guerra che spero non ci sarà mai. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo alla trasmissione "Cinque Minuti" in onda su Rai1.(Res)