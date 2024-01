Mar Rosso: Houthi rivendicano attacco missilistico contro nave mercantile Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie filoiraniane Houthi hanno rivendicato di aver lanciato il missile balistico antinave che ha colpito oggi la nave mercantile M/V Gibraltar Eagle, battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà statunitense. Lo afferma il portavoce militare del gruppo in una nota. In precedenza il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) aveva riferito la notizia dell'attacco, precisando che l’impatto del missile non ha causato feriti o danni significativi alla nave, che sta continuando il suo viaggio. Poche ore prima, le forze Usa hanno localizzato un altro missile balistico antinave lanciato verso il Mar Rosso, che però è caduto in Yemen senza provocare danni. Èstata segnalata inoltre un’esplosione nei pressi dell’aeroporto internazionale di Hodeidah, nell’ovest dello Yemen. Lo hanno affermato fonti locali, citate dall’emittente panaraba satellitare di proprietà saudita “Al Arabiya”.(Res)