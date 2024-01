Gaza: esercito israeliano conferma morte di due ostaggi ma nega responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito israeliano ha confermato l'uccisione di due ostaggi di Hamas a Gaza ma ha negato ogni responsabilità delle sue forze per quanto accaduto. Lo riferisce l'emittente "Al Arabiya". In precedenza il movimento palestinese islamista Hamas aveva pubblicato un nuovo video in cui mostrava un ostaggio israeliano, Noa Arjamani, annunciare la morte di altre due persone rapite il 7 ottobre scorso, Yossi Sharaabi e Itai Svirsky. Lo riporta l’emittente emiratina “Sky news Arabia”. I due ostaggi sarebbero morti in un attacco aereo delle Forze di difesa israeliane. Ieri, 14 gennaio, Hamas, responsabile dell’attacco in Israele di ottobre aveva diffuso un altro video in cui i tre ostaggi erano in vita e lanciavano un appello al governo per interrompere l’operazione militare e negoziare il loro rilascio. Il 7 ottobre Hamas ha rapito circa 240 persone e 130 circa sono ancora in ostaggio a nella Striscia di Gaza. (Res)