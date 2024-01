Tunisia-Cina: Saied incontra Wang, focus su partenariati e programmi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto oggi a Tunisi il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, al quale ha riaffermato l'aspirazione di Tunisi a stabilire nuovi partenariati e programmi di cooperazione con la Cina in diversi settori, come salute, agricoltura, sport, infrastrutture ed energie rinnovabili. Lo si apprende da un comunicato della stessa presidenza. Il capo dello Stato ha elogiato gli eccellenti rapporti di cooperazione e partenariato tra Tunisia e Cina, nonché la "volontà comune delle leadership dei due paesi di portarli ai massimi livelli, al servizio dell'interesse comune dei due popoli amici", ricordando in questo contesto i numerosi ed importanti progetti di cooperazione realizzati in Tunisia con il sostegno della Cina, non ultimo l'Accademia diplomatica internazionale inaugurata oggi da Saied, alla presenza del ministro Wang Yi e del suo omologo tunisino, Nabil Ammar. Il presidente tunisino ha ricordato la forza degli storici legami di amicizia che esistono tra la Tunisia e la Cina, in occasione della celebrazione del 60esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, e ha sottolineato che la Tunisia è stata tra i Paesi che hanno votato per la risoluzione delle Nazioni Unite del 1971, secondo la quale il governo popolare cinese veniva riconosciuto come unico rappresentante del popolo cinese, nonché i risultati dell'incontro avuto con il presidente cinese, in occasione del vertice arabo-cinese del dicembre 2022 a Riad, in Arabia Saudita. (Tut)