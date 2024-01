Tunisia-Cina: Saied incontra Wang, focus su partenariati e programmi di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saied ha poi ribadito a Wang "la ferma posizione della Tunisia a sostegno del diritto del popolo palestinese a fondare il proprio Stato indipendente su tutta la terra di Palestina, con la Santa Gerusalemme come capitale". La presidenza ha aggiunto che le due parti hanno inoltre affrontato una serie di questioni internazionali di interesse comune. Da parte sua, Wang Yi ha affermato che la Cina "è considerato un partner strategico per la Tunisia", esprimendo la soddisfazione di Pechino per il livello delle relazioni esistenti tra i due Paesi, e ha dichiarato che Pechino "sostiene fortemente il presidente Kais Saied come rappresentante e leader del popolo tunisino sulla via del progresso e della prosperità", nonché i suoi sforzi volti a "realizzare riforme interne e rafforzare la consapevolezza nazionale. "Siamo amici della Tunisia e sosterremo con forza lo Stato tunisino nel proteggere la sua sovranità, indipendenza e i suoi programmi, ed esprimiamo i nostri ringraziamenti per il suo sostegno alle questioni cruciali della Cina, in particolare Taiwan", ha concluso Wang. (Tut)