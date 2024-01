Roma: spari in strada a Corviale, feriti due uomini uno è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparatoria in Largo Edoardo Tabacchi-Via Ettore Ferrari, a Corviale, quartiere alla periferia di Roma, poco dopo le 19:30. I colpi d'arma di fuoco hanno ferito due persone, entrambi uomini. Uno è stato colpito ad una gamba, ma non è grave né in pericolo di vita mentre il secondo è stato ferito al torace ed è in gravi condizioni. Gli autori sono fuggiti a bordo di un'autovettura e sono al momento ricercati. A chiamare i soccorsi i passanti. Sul posto i carabinieri che stanno indagando. (Rer)