Argentina: l'agenda di Milei a Davos, previsto incontro con direttrice Fmi Georgieva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Javier Milei partirà oggi per Davos, in Svizzera, per partecipare al Forum economico mondiale. L'agenda del suo primo viaggio all'estero prevede un intervento di 25 minuti e un'udienza con la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva. Lo riferisce un comunicato del governo argentino. Il presidente partirà alle 17:50 ora locale (le 21:50 in Italia) con un volo commerciale di Lufthansa che lo porterà a Francoforte, accompagnato da una delegazione composta dalla segretaria generale della presidenza, Karina Milei, il capo di gabinetto Nicolas Posse, la ministra agli Esteri, Diana Mondino, e il ministro dell'Economia, Luis Caputo. Milei arriverà a Francoforte martedì alle 11:05 di domani e da lì si dirigerà a Zurigo, dove arriverà alle 14. Da lì si sposterà a Davos. Mercoledì prossimo, 17 gennaio, Milei interverrà al Forum alle 15:50 con un intervento della durata di circa 25 minuti. Una volta terminata la sua partecipazione all'incontro, il presidente argentino avrà un'udienza con la direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva, alle 17:30. Giovedì 18 gennaio alle 19:15 inizierà il viaggio di ritorno. Tornerà in Argentina venerdì 19 gennaio alle 7:55 ora locale (le 11:55 ora italiana).(Abu)