Istruzione: Tunisia e Giordania intendono rafforzare la cooperazione

- La cooperazione bilaterale tra Tunisia e Giordania nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e le modalità per rafforzarla è stata al centro delle discussioni tra il ministro dell'Istruzione superiore e della Ricerca scientifica, Moncef Bukathir, e l'ambasciatore giordano in Tunisia, Abdullah Abu Rumman, durante un incontro odierno. Lo riferisce il ministero dell'Istruzione di Tunisi in una nota, indicando che le parti hanno sottolineato l'importanza di espandere le aree di cooperazione tra i due paesi per includere partenariati tra istituzioni universitarie, sviluppare programmi di ricerca congiunti in aree di interesse comune e beneficiare di finanziamenti internazionali, in particolare quelli stanziati dall'Unione Europea. Secondo la stessa fonte, l'incontro è stato anche l'occasione per apprezzare i buoni risultati nel campo degli scambi studenteschi tra Tunisia e Giordania. (Tut)