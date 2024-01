Germania: Weidel (Afd) interrompe la collaborazione con il suo consigliere Hartwig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La copresidente del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd), Alice Weidel, ha comunicato di aver interrotto “con effetto immediato e di comune accordo” la collaborazione con il suo consigliere Roland Hartwig, dal 20217 al 2021 deputato della stessa formazione al Bundestag. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, ricordando che Hartwig era tra i partecipanti a un incontro tenuto dall'estrema destra in un albergo presso Potsdam, nella giornata del 25 novembre scorso. Durante la riunione venne discusso un piano per espellere dalla Germania richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno e cittadini “non assimilati” di origine straniera. Secondo questo progetto di “remigrazione”, tali categorie verrebbero deportate in uno Stato dell'Africa settentrionale. Con Hartwig all'incontro presso Potsdam hanno preso parte altri esponenti di Afd, estremisti di destra e membri dell'Unione dei valori, associazione degli ultraconservatori di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Weidel ha liquidato la conferenza della destra radicale presso Potsdam come un “evento del tutto irrilevante” e non di Afd, al cui programma non corrisponde quanto è stato discusso dai partecipanti. Per la copresidente di Afd, i nazionalconservatori sono infatti “a favore del rispetto della legge e dello Stato di diritto”. Pertanto, sono “vergognose” le accuse di estremismo di destra e attentato alla Costituzione della Germania rivolte contro Afd. (segue) (Geb)