Germania: Weidel (Afd) interrompe la collaborazione con il suo consigliere Hartwig (2)

- L'incontro della destra radicale presso il capoluogo del Brandeburgo avrebbe dovuto rimanere segreto nelle intenzioni degli organizzatori, ma è stato di recente rivelato dal centro di ricerca Correctiv. A seguito della pubblicazione del piano per la “remigrazione”, Afd è stata sommersa dalle critiche culminate in manifestazioni contro il partito in diverse città tedesche, tra cui Berlino e Potsdam. Qui, tra i circa 10 mila partecipanti alla dimostrazione contro il fascismo, vi sono stati sia il cancelliere Olaf Scholz sia la sua ministra degli Esteri, Annalena Baerbock. Copresieduta da Weidel e Tino Chrupalla, Afd è all'opposizione al Bundestag come Cdu e Csu. Dal 2021, il partito nazionalconservatore è classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Secondo “Zdf”, Afd intende elaborare ora un documento sul tema della “remigrazione”. (Geb)