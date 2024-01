Usa: vice segretario Tesoro a Roma, Berlino e Tokyo, focus su Ucraina e sanzioni a Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Wally Adeyemo, arriverà oggi in Italia, dove si tratterrà fino a mercoledì per poi viaggiare in Germania e Giappone, fino al prossimo 23 gennaio. In una nota, il dipartimento ha spiegato che il tour è stato organizzato per continuare il coordinamento con i Paesi del G7 per mettere ulteriori pressioni sulla Russia, ostacolando il finanziamento della guerra in Ucraina. Le discussioni, che avverranno sulla base delle “forti relazioni” di Washington con i tre Paesi, saranno incentrate anche sul recente ordine esecutivo del presidente Joe Biden, per colpire le entità legali che aiutano la Russia ad aggirare le sanzioni internazionali, e sullo strumento del tetto al prezzo del petrolio di produzione russa. “Le sanzioni e le restrizioni alle esportazioni imposte alla Russia dagli Stati Uniti e dagli alleati del G7 continuando a danneggiare l’economia russa, limitando il suo accesso alle risorse materiali e finanziarie necessarie per portare avanti la sua guerra”, si legge nel comunicato del Tesoro. Durante i suoi colloqui, il vice segretario affronterà anche il tema del sostegno economico e militare all’Ucraina.(Was)