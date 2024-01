© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Assemblea capitolina: la seduta si apre con il question time di Fratelli d'Italia, Lega e Azione rivolto agli assessori alla Sicurezza, Monica Lucarelli, ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, all'Ambiente e ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi, alla Mobilità e trasporti, Eugenio Patané. All'ordine dei lavori diverse delibere di maggioranza di cui una su Villa Sciarra, una per l'istituzione di una cabina di regia sull'ex Mattatoio, un'altra di opposizione del Movimento 5 stelle sulla pista ciclopedonale da Termini a Tor Vergata. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 14-19)- L'assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini, partecipa al sopralluogo in programma in via dei Corridori in occasione dei lavori di riqualificazione previsti per il Giubileo.Roma, ingresso da Largo del Colonnato, zona Borgo (ore 11)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Personale e servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale, Andrea Catarci, partecipa al seminario aperto a insegnanti e genitori "Per una scuola aperta e partecipata. L'amministrazione condivisa dei beni comuni, i patti di collaborazione per le scuole, il Regolamento di Roma Capitale". Presente anche l'Assessora alla Scuola del V Municipio Cecilia Fannunza e il Professor Gregorio Arena di Labsus.Roma, I.C. Via Anagni, in Via Anagni 48 (ore 16:30) (segue) (Rer)