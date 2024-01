Governo: domani Cdm alle 18, a odg anche interventi G7 ed elezioni 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato domani, martedì 16 gennaio 2024, alle ore 18 a palazzo Chigi, per l’esame - si legge in una nota - del seguente ordine del giorno: schema di decreto-legge: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (presidenza); schema di decreto-legge: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (presidenza - Interno); schema di disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all’Accordo istitutivo dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (Affari esteri e Cooperazione internazionale); schema di disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (Affari esteri e Cooperazione internazionale); schema di disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e il governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (Affari esteri e Cooperazione internazionale); schema di decreto del presidente della Repubblica: Regolamento concernente l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù - esame definitivo (Sport e Giovani); schema di decreto del presidente della Repubblica: Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - esame preliminare (Imprese e made in Italy); leggi regionali e varie ed eventuali.(Com)