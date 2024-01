Pnrr: Struttura missione, dati aggiornati su spesa in prossima relazione al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto ai recenti dati pubblicati da Openpolis sul Pnrr, la Struttura di missione specifica che non sono dati aggiornati, come già detto anche all’atto della pubblicazione delle informazioni citate da Upb. Si riferiscono infatti – riferisce una nota – all’avanzamento di spesa al 26 novembre 2023, ma non comprendono i dati di spesa aggiornati relativi alle misure 4.0 e superbonus. Per tali misure il dato di spesa considerato è fermo al 28 febbraio 2023, come riportato nella terza relazione al Parlamento presentata a maggio dal governo. In merito alla spesa, nella prossima relazione al Parlamento si fornirà il livello aggiornato tenuto conto della revisione del Pnrr, che ha previsto l’esclusione di alcune misure e l’inserimento di nuovi investimenti. (Rin)