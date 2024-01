Giordania-Grecia: colloquio tra ministri Esteri ad Amman, focus su situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Grecia, Giorgos Gerapetritis, si è recato oggi ad Amman, dove ha incontrato l’omologo della Giordania, Ayman Safadi, con cui ha discusso in particolare dell’attuale situazione nella Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. "È importante fare tutto ciò che è in nostro potere per allentare la crisi", ha sottolineato il ministro ellenico nel corso di una conferenza stampa congiunta successiva al colloquio. "Come membro dell'Unione europea e interlocutore di tutte le parti, la Grecia è disposta a offrire il suo impegno per contribuire a ridurre gli effetti della guerra, attenuare la crisi ed evitare la conflagrazione regionale", ha spiegato Gerapetritis, sottolineando che “la Giordania è uno degli attori chiave” dell’area. “Condividiamo la stessa visione: vivere in una regione sicura e pacifica, senza conflitti e controversie", ha aggiunto il ministro greco, che ha poi elogiato Amman per gli “sforzi significativi” finalizzati alla fornitura degli aiuti umanitari ai cittadini palestinesi. "La Giordania ha una posizione ferma per prevenire l'aggressione, ma anche per destinare gli aiuti umanitari necessari a Gaza", ha detto da parte sua Safadi. Secondo il ministro giordano, "è tempo che la comunità internazionale si assuma le proprie responsabilità e fermi la guerra". "Stiamo lavorando insieme alla Grecia, a Cipro e all'Unione europea per prevenire gli effetti di questo disastro", ha aggiunto Safadi. Come riferisce l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, nell’ambito della visita di lavoro in Giordania, nella giornata di domani il ministro degli Esteri greco sarà ricevuto da re Abdullah II. (Gra)