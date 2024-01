Gaza: Hamas diffonde video con ostaggio che annuncia la morte di due rapiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento palestinese islamista Hamas ha pubblicato un nuovo video in cui mostra un ostaggio israeliana, Noa Arjamani, che annuncia la morte di altre due persone rapite il 7 ottobre in Israele, Yossi Sharaabi e Itai Svirsky. Lo riporta l’emittente emiratina “Sky news Arabia”. I due ostaggi sarebbero morti in un attacco aereo delle Forze di difesa israeliane. Ieri, 14 gennaio, Hamas, responsabile dell’attacco in Israele di ottobre aveva diffuso un altro video in cui i tre ostaggi erano in vita e lanciavano un appello al governo per interrompere l’operazione militare e negoziare il loro rilascio. Il 7 ottobre Hamas ha rapito circa 240 persone e 130 circa sono ancora in ostaggio a nella Striscia di Gaza. (Res)