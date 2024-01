© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perdita d'acqua, che si è verificata oggi in via Amiterno, nel quartiere San Giovanni, è stata prontamente riparata da una squadra operativa di Acea Ato2. Si comunica che, nella zona interessata dal guasto, è stato ripristinato il servizio idrico. Lo comunica Acea in una nota.(Com)