Mes: Donohoe, nessuna novità su soluzione per ratifica dell’Italia

- Non c’è alcuna novità per una possibile soluzione alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) da parte dell'Italia. Lo ha dichiarato il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Abbiamo concluso la nostra riunione con un bilancio sulla ratifica del Mes, con un aggiornamento da parte del ministro Giorgetti, a seguito del voto negativo che ha avuto luogo nel Parlamento italiano lo scorso dicembre", ha detto Donohoe. "Ovviamente, non possiamo annunciare ulteriori progressi su questo fronte. La buona notizia è che il nostro sistema bancario continua a essere ben capitalizzato, il Fondo di risoluzione unico è completamente costituito, mutualizzato e disponibile in caso di necessità”, ha aggiunto il presidente dell’Eurogruppo. Tuttavia, la mancata ratifica significa che “i nostri sforzi per costruire un'unione bancaria continuano a non avere un backstop comune al Fondo di risoluzione unico e a mancare di un potente strumento per aiutarci a gestire gli effetti delle difficoltà bancarie", ha concluso Donohoe. (Beb)