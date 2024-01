Ucraina: Svizzera stanzierà 1,6 miliardi di euro di aiuti per Kiev fino al 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera stanzierà 1,5 miliardi di franchi (circa 1,6 miliardi di euro) di aiuti all'Ucraina nel periodo dal 2025 al 2028. Lo ha affermato la presidente della Confederazione svizzera, Viola Amherd, in conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La Svizzera attribuisce particolare importanza alla ricostruzione dell'Ucraina. Dal punto di vista del Consiglio federale, la ricostruzione è di importanza strategica per la stabilità del continente", ha affermato Amherd. I principi di Lugano stabiliti alla conferenza sulla restaurazione dell’Ucraina del luglio 2022 fungono da bussola politica per la ricostruzione, ha aggiunto. "La Svizzera ha previsto lo stanziamento di 1,5 miliardi di franchi a sostegno dell'Ucraina per il periodo della prossima strategia di cooperazione internazionale dal 2025 al 2028", ha dichiarato la presidente elvetica. (Geb)