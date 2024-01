Cultura: da giovedì a Forlì evento per il lancio dell'Heritage International Institute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte del conflitto tra Israele e Hamas, del perdurare della guerra in Ucraina e di altri scontri armati, i massimi esperti internazionali del settore si riuniscono dal 18 al 19 gennaio nel Castello di Bertinoro (in provincia di Forlì-Cesena) per dar vita a uno dei più grandi eventi accademici a livello globale degli ultimi anni con l’obiettivo di individuare nuovi meccanismi di protezione del patrimonio culturale quale parte integrante dell'identità di ogni individuo e di ogni collettività. Si alterneranno sessioni di altissimo livello scientifico e diplomatico sulle tematiche più importanti (diritti umani e patrimonio culturale, digitalizzazione e patrimonio culturale, tutela dei beni culturali in tempo di guerra) ad altre cui parteciperanno giovani studiosi provenienti da tutti i continenti, che culmineranno nel lancio dell'Heritage International Institute, centro di eccellenza accademica, culturale e artistica internazionale. Tra i partecipanti - si legge in un comunicato stampa -, il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura (Mic), Lucia Borgonzoni; il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale (Maeci), Maria Tripodi; il consigliere d’Ambasciata Paolo Bartorelli, capo ufficio Unesco del Maeci; il consigliere di legazione Stefano Crescenzi, incaricato delle questioni Nazioni Unite per la Direzione generale Affari politici e di sicurezza del Maeci; il direttore dell’Istituto italiano di cultura al Cairo, Davide Scalmani. Tra gli altri, interverranno anche il rappresentante permanente d’Italia presso l’Unesco a Parigi, Liborio Stellino; l’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, e l’ambasciatore d’Italia a Baghdad, Maurizio Greganti. Presente anche il Professor Giuseppe Nesi dell’International Law Commission. (segue) (Com)