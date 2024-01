Cultura: da giovedì a Forlì evento per il lancio dell'Heritage International Institute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella iconica Sala affrescata del Castello sarà presentato alla comunità internazionale l'Heritage International Institute, il primo a livello globale finalizzato alla protezione e alla promozione del patrimonio culturale e naturale sempre e in ogni circostanza, anche durante i conflitti armati. L’Istituto presenterà la sua roadmap di attività per il 2024 che prevede iniziative non solo accademiche (più di 20 corsi e Master in tutto il mondo in programma per il 2024) ma anche culturali e artistiche, tra cui la prima cena Michelin dedicata al cibo come patrimonio culturale presso la Reggia di Caserta, ma anche la creazione del primo hub internazionale di designers a favore del patrimonio culturale insieme al lancio della prima International Heritage Fashion Week, concerti nei siti Unesco in tutto il mondo, produzioni di film sul patrimonio culturale, rappresentazioni teatrali. In una cerimonia formale di firma senza precedenti, l’Heritage International Institute siglerà un numero record accordi con università, musei, associazioni, centri di eccellenza in tutto il mondo, dando avvio alla prima rete globale a tutela del patrimonio. (segue) (Com)