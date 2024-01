Cultura: da giovedì a Forlì evento per il lancio dell'Heritage International Institute (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà esposto a Forlì il Museo virtuale sul patrimonio culturale, diretto da Sergio Iovino e promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dal ministero della Cultura, il primo nel mondo ad offrire un’interpretazione digitale esegesi del patrimonio culturale, combinando numerosi modelli di digitalizzazione che contano su una tecnologia di massima avanguardia. A seguito delle ultime tappe del Museo in Canada e in Egitto (dove è stata digitalizzata per la prima volta anche la Biblioteca Alessandrina), saranno inaugurate a Forlì le nuove stanze virtuali sui siti Unesco in Emilia Romagna (Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna). Sarà formalizzato il Comitato direttivo del museo, composto da rappresentanti del Maeci, del Mic e del mondo accademico, che ne consacra ulteriormente il valore e che permetterà di elaborare ogni sviluppo futuro del Museo quale parte integrante della politica estera culturale italiana nel modo e buona prassi dell’Italia a livello internazionale. Prossime tappe in Iraq, Libia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libano, Albania, con l’obiettivo di creare una rete transnazionale di condivisione del patrimonio culturale che muova da quello italiano quale ponte tra culture. (Com)