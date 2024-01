Calcio: partnership tra Lazio e Regione per Supercoppa a Riad, Rocca "strategica per territorio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova la partnership tra la Regione e la Ss Lazio in occasione della Supercoppa italiana che si svolgerà dal 18 al 22 gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita tra Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli. Come nelle precedenti edizioni del 2009 e 2019, la Regione Lazio affiancherà la Ss Lazio nel prestigioso evento sportivo. I calciatori della Lazio giocheranno le partite della Supercoppa italiana indossando la maglia ufficiale sulla quale apparirà il brand visitlazio.com, il portale di promozione del territorio regionale sul quale si possono trovare tutte le notizie aggiornate sull'offerta turistica del Lazio e delle sue province (Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo), sui parchi, sui monumenti naturali e artistici, sui siti archeologici, sugli eventi legati alla tradizione enogastronomica, culturale, artistica. Alla conferenza stampa, che si è tenuta presso la sede della giunta regionale a Roma, sono intervenuti il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il presidente della Ss Lazio, Claudio Lotito, e il calciatore Gianluca Pellegrini, in rappresentanza della squadra biancoceleste. (segue) (Rer)