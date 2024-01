Calcio: partnership tra Lazio e Regione per Supercoppa a Riad, Rocca "strategica per territorio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo partenariato ha una grande importanza strategica per la nostra Regione: dobbiamo utilizzare ogni strumento per veicolare l'immagine del Lazio, senza togliere nulla a Roma - ha detto il presidente Rocca -. È una bella occasione di promozione della nostra regione, dal punto di vista turistico, che dobbiamo sapere cogliere. Il calcio italiano ha una immagine forte nel mondo e va sostenuto". Il presidente Rocca ha ricordato che il Lazio ha 3 squadre in serie A: "la prima la Lazio fondata nel 1900, la seconda il Frosinone nel 1906 e la terza la Roma nel 1927. Dunque quando la Roma o il Frosinone giocheranno la Supercoppa noi faremo lo stesso per sostenerle e quindi ci faremo trovare pronti", ha sottolineato Rocca. Su visitlazio si possono trovare "tutte le possibilità che il nostro territorio offre. Nella nostra regione esistono territori meravigliosi, con ricchezze naturali e archeologiche. Quindi - ha aggiunto il governatore - il turismo è una risorsa che dobbiamo sfruttare meglio perché rappresenta la crescita dell'economia e del lavoro. Questi eventi veicolano lo sviluppo della nostra regione andando oltre la Capitale. Un grande in bocca al lupo a tutta la squadra per questo trofeo", ha concluso. (segue) (Rer)