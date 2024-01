Calcio: partnership tra Lazio e Regione per Supercoppa a Riad, Rocca "strategica per territorio" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una volta le scuole coltivano di più la scoperta dei luoghi, questo può essere un motivo in più per valorizzare un territorio fantastico che è il centro della cristianità - ha dichiarato il presidente Lotito -. Un museo al cielo aperto come Roma non lo ha nessuno al mondo, poi non parliamo degli aspetti caratteristici e gastronomico del Made In Italy". All'attenzione delle persone italiane e all'estero "dobbiamo mostrare gli interessi e le offerte che possiamo dare, attraverso un sistema mediatico come il calcio, soprattutto durante una competizione come la Supercoppa di Lega, a Riad. Penso che il gioco di squadra vada applicato anche nelle istituzioni. Insieme si vince e si raggiungono i risultati, mettendo insieme i valori di ogni singolo, compresi i valori dei cittadini della regione - ha sottolineato ancora Lotito -. Questa partnership va avanti da anni e il calcio rappresenta un elemento di diffusione. Gli investimenti dell'Arabia Saudita ne sono una conferma. Otterremo risultati che saranno sotto gli occhi di tutti, come avvenne quando andammo a Pechino. Quest'opportunità la vogliamo cogliere tutti insieme, affinché diventi un evento importante e che aumenti l'orgoglio di appartenenza a questo territorio", ha concluso il presidente biancoceleste. (Rer)