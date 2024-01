Gaza: ministro Difesa Israele, presto finirà fase intensiva operazione anche a Khan Yunis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “fase intensiva” dell’offensiva di terra israeliana nel nord della Striscia di Gaza è terminata e presto finirà anche nella zona di Khan Yunis, nel sud dell'enclave palestinese. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, senza però fornire una data specifica in cui si concluderà l'operazione nel sud di Gaza. Dopo l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele il 7 ottobre 2023, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato un'operazione su vasta scala. Nel sud di Gaza, “i militari sono concentrati sulla testa del serpente, la leadership di Hamas - tra cui Yahya Sinwar -. Come parte di questa azione, la Brigata Khan Yunis si sta gradualmente svincolando come forza combattente”. “Abbiamo anche tagliato le strade che portano a Rafah sopra e sotto terra”, ha aggiunto. Nelle dichiarazioni alla stampa, Gallant ha ammesso che “l’indecisione politica potrebbe danneggiare l’avanzamento dell’operazione militare”. Per quanto riguarda gli ostaggi, Gallant ha dichiarato che "senza pressione militare, nessuno ci parlerà. Solo da una posizione di forza gli ostaggi potranno essere liberati”. Infine, “il futuro governo di Gaza dovrà nascere dalla Striscia di Gaza, Gaza sarà governata dai palestinesi. La fine dell'operazione militare deve essere ancorata a un atto politico”, ha concluso.​ (Res)