Mes: direttore esecutivo Gramegna, la mancata ratifica dell’Italia è un’occasione persa

- La mancata ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) da parte dell'Italia è un'occasione persa. Lo ha detto il direttore esecutivo del Mes, Pierre Gramegna, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Rispettiamo pienamente le decisioni prese dai Parlamenti democraticamente eletti nei nostri Stati membri, compresa la recente decisione dell'Italia. Ma devo dire che, per quanto sia felice e soddisfatto della decisione dei 19 Parlamenti che finora hanno approvato il Mes, allo stesso tempo mi rammarico della decisione del Parlamento italiano di non ratificare il trattato emendato", ha affermato Gramegna. "Si tratta di un'occasione persa per rendere l'area dell'euro più resiliente ed è anche un'occasione persa per rafforzare l'unione bancaria. La conseguenza di questo voto negativo è che ovviamente il trattato modificato non può entrare in vigore, e il backstop comune per il Fondo di risoluzione unico non sarà messo in atto o non potrà funzionare", ha aggiunto. (segue) (Beb)