Mes: direttore esecutivo Gramegna, la mancata ratifica dell’Italia è un’occasione persa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante sottolineare che il backstop serve a proteggere il denaro dei contribuenti dall'essere utilizzato per il salvataggio delle banche e che il Mes avrebbe dovuto quasi raddoppiare la potenza di fuoco del Fondo di risoluzione unico, cosa che non sarà possibile", ha poi spiegato Gramegna ai giornalisti presenti alla conferenza. "Siamo ovviamente pronti come Mes, insieme a tutti gli Stati membri, a vedere come affrontare le questioni in sospeso. Fortunatamente, ciò che è accaduto nel Parlamento italiano e la mancanza di unanimità e di ratifica avviene in un momento in cui non c'è una crisi finanziaria, in un momento in cui le banche hanno una maggiore capitalizzazione, in un momento in cui abbiamo una relativa stabilità finanziaria", ha concluso il direttore esecutivo del Mes. (Beb)